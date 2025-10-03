Banda Municipal de Nicoya se alista para su primera gira internacional

Nota escrita por Kevin Monge.

La alegría, el carisma y la pasión del cantón nicoyano cruzarán fronteras con la primera gira internacional de la Banda Municipal de Nicoya, que representará a Costa Rica en el Festival Sonidos del Mundo, organizado en Santiago de Chile.



La agrupación está conformada por 80 personas entre músicos y bailarines, quienes participarán en el encuentro cultural del 9 al 14 de octubre en el país sudamericano.



Fundada en 2011, la Banda Municipal de Nicoya se ha caracterizado desde sus inicios por llevar la cultura guanacasteca en cada una de sus presentaciones (ver video adjunto de Telenoticias).



El director de la agrupación, Róger Espinoza, destacó la importancia de esta experiencia y confirmó que durante este fin de semana realizarán actividades para recolectar fondos que les permitan cubrir los gastos de la estadía en Chile.



Quienes deseen apoyar a la delegación pueden hacerlo mediante SINPE Móvil al 7013-0710, a nombre de Róger Espinoza Guillén.