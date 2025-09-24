Banda de Zarcero varada en Aeropuerto Juan Santamaría por caída del radar
El retraso complica la agenda de los 60 músicos, quienes debían partir a Hawái y luego viajar a Nueva York y Panamá con la gira “Pura Vida”.
Un grupo de 50 músicos de la Banda de Zarcero está varado en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, luego de que una falla eléctrica dejara fuera de servicio el sistema de radar en Costa Rica y obligara a suspender despegues y aterrizajes.
Uno de los directores de la agrupación, Eddy Hidalgo, conversó esta mañana con Teletica.com sobre lo ocurrido.
“La aerolínea ya nos está ayudando con la parte de los desayunos. Ya es un retraso no programado. Estamos a la espera porque todavía no hay un comunicado oficial. Si podemos o no salir hoy… en buena teoría lo que se tiene extraoficial es que se podría estar volando después de las dos de la tarde hacia San Francisco, pero estamos a la espera del comunicado oficial de parte de la aerolínea”, recalcó.
Hidalgo añadió que, pese al inconveniente, los jóvenes músicos se mantienen tranquilos.
“Con el resto de los chicos ahí están tranquilos, relajados. Ya andan algunos desayunando ahí y aquí a la espera nada más de poder cumplir el sueño. Y bueno, es una logística complicada llegar hasta Hawái”, acotó.
Sobre los planes inmediatos del viaje, Hidalgo explicó que aún falta una respuesta oficial de la aerolínea y de la agencia de viajes para resolver la situación del grupo.
“Esa es la parte que todavía la aerolínea no lo tiene claro, porque no es lo mismo cancelarle a dos o tres personas que cancelar un grupo de 60 como el que viajamos hoy. Entonces eso es parte de lo que estamos a la espera de la respuesta de la aerolínea.
"La parte de la agencia de viajes que nos está ayudando con esto está haciendo todas las coordinaciones y estamos en contacto para tener una respuesta para nosotros mismos y para todos los chicos de cómo nos van a resolver esta diferencia que hubo hoy”, terminó.
El retraso amenaza con complicar la logística de la gira internacional “Pura Vida”, en la que la agrupación representará a Costa Rica en tres escenarios internacionales. El primer destino es Hawái, donde tienen previsto presentarse el 27 de setiembre en el Aloha Floral Festival.
Posteriormente, viajarán a Nueva York para participar en el Desfile de la Hispanidad, el 12 de octubre, en la Quinta Avenida. Finalmente, cerrarán su agenda en Panamá, el 14 de diciembre, en el Desfile de las Estrellas.
La Dirección General de Aviación Civil confirmó que la emergencia inició a las 5:30 a.m. y que afecta tanto al Juan Santamaría como al Aeropuerto Guanacaste. La caída del sistema obligó a suspender operaciones y desviar vuelos a terminales alternas, incluso fuera del país.De momento no se ha informado cuánto tardará en restablecerse el servicio, aunque personal técnico trabaja en la reparación y las operaciones en ambos aeropuertos se mantendrán suspendidas hasta mediodía.