Banda de Zarcero varada en Aeropuerto Juan Santamaría por caída del radar

Un grupo de 50 músicos de la Banda de Zarcero está varado en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, luego de que una falla eléctrica dejara fuera de servicio el sistema de radar en Costa Rica y obligara a suspender despegues y aterrizajes.

Uno de los directores de la agrupación, Eddy Hidalgo, conversó esta mañana con Teletica.com sobre lo ocurrido.

​“La aerolínea ya nos está ayudando con la parte de los desayunos. Ya es un retraso no programado. Estamos a la espera porque todavía no hay un comunicado oficial. Si podemos o no salir hoy… en buena teoría lo que se tiene extraoficial es que se podría estar volando después de las dos de la tarde hacia San Francisco, pero estamos a la espera del comunicado oficial de parte de la aerolínea”, recalcó.

Hidalgo añadió que, pese al inconveniente, los jóvenes músicos se mantienen tranquilos.



“Con el resto de los chicos ahí están tranquilos, relajados. Ya andan algunos desayunando ahí y aquí a la espera nada más de poder cumplir el sueño. Y bueno, es una logística complicada llegar hasta Hawái”, acotó.

Sobre los planes inmediatos del viaje, Hidalgo explicó que aún falta una respuesta oficial de la aerolínea y de la agencia de viajes para resolver la situación del grupo.