Bad Bunny se enojó: “No vuelvo a dar entrevistas”

No se sabe el porqué de su arranque pero algunos creen que Bad Bunny quedó curado con los medios después de las declaraciones que hizo al diario el País.



Este viernes el “Conejo Malo” puso en su redes sociales que “NO vuelvo a dar entrevistas” y esa frase está generando muchas especulaciones

NO vuelvo hacer entrevistas — 🤍 (@sanbenito) January 8, 2021

Antes de que terminara el año el puertorriqueño se sentaba con influencers y “generadores de contenido del internet” para hablar de su música y hasta de su vida privada.



Pero las extensas declaraciones que tuvo con el diario El País han hecho que algunos crean que por eso se “resfrió” de los medios.



En esa publicación dijo que “hay que romper eso de que los gringos son dioses...no papi”. Quizás el titular de esa nota lo puso incómodo al punto de no seguir ocupando de los periodistas.



“Yo no soy músico. Considero músico a la persona que toca un instrumento musical, yo por tragedias de la vida no toco ninguno, pero no me voy a ir del mundo sin hacerlo” aseguró al medio español.



En la extensa entrevista del diario se puede leer que “nadie le tienta a cantar en inglés, dice, porque ya saben la respuesta. Ha actuado con Drake, con Cardi B, con Jennifer Lopez, pero en español. La tendencia que veía en Latinoamérica a idolatrar a las estrellas estadounidenses le sacaba de quicio”.



La última aparición del polémico cantante fue con el youtuber dominicano Santiago Matías hace una semana.



Tal parece que el artista más escuchado de Spotify solo lo veremos desde su propio celular mostrándole su material a sus 29 millones de seguidores.