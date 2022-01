¡Atención fans de 'Élite'! Arón Piper está en Costa Rica

El actor germano-español, Arón Piper, está de visita en Costa Rica. La información fue confirmada por la Dirección General de Migración y Extranjería.

Piper, quien es conocido por su papel de Ander Muñoz en la serie "Élite" de Netflix, ingresó al país el pasado 5 de enero.

El joven de 24 años no vino solo: está acompañado de su novia, la modelo Jéssica Goicoechea. Ella también es influencer y tiene 25 años de edad.

José Chaves, dueño de Jose's Crocodile River Tour, aseguró a Teletica.com que el español realizó un recorrido de avistamiento de aves y cocodrilos por el río Tárcoles en Puntarenas.

"Ellos no me dijeron que eran famosos, de hecho, los que lo reconocieron fueron unos clientes. Los dos fueron súper humildes, hasta extraño me pareció. Yo como no sabía quién era le pregunté '¿usted es cantante?' y me dijo Piper 'yo canto música urbana, pero seguro me conocen por Élite'. Nos tomamos una foto y tuvimos una conversación súper casual. Venían de Guanacaste e iban para la capital", comentó Chaves.

El dueño de la empresa turística dijo que el español mencionó que en Costa Rica "se siente como en casa", le encanta la biodiversidad y vino porque es de los países que tiene menos restricciones ante la pandemia.

El actor compartió algunas historias en su cuenta de Instagram, seguida por 1.7 millones de personas.

Parte de las historias que compartió Goicoechea en su cuenta de Instagram con más de 1.7 millones de seguidores.

En 2022, Costa Rica ha sido elegido como el destino de los famosos: en los últimos días también nos visitaron Paulina Rubio, Angelina Jolie, Tom Cruise e Imaray Ulloa.