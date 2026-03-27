Artista Eduardo Aguirre: “Toqué fondo y estaba cansado de vivir, pero logré reconstruirme”

El cantante costarricense Eduardo Aguirre abrió su vida personal como pocas veces en una entrevista con Tavo López en el programa Casual, donde habló sin filtros sobre su carrera, sus errores y el momento más difícil que atravesó: cuando sintió que había perdido el rumbo.

El artista repasó su historia desde Esparza hasta los escenarios internacionales, pero también confesó que la pandemia marcó un antes y un después en su vida tras tocar fondo emocional, replantear su rol como padre y reconstruir su vida.

El intérprete, conocido por su paso por Latin American Idol y su actual etapa con el grupo The Tenors, aseguró que el éxito no lo protegió de caer en una crisis profunda.

“Hubo un momento donde literalmente toqué fondo. Me había quedado solo, estaba pasando por momentos complicados. Me estaba dejando morir”, confesó.

Aguirre explicó que, aunque profesionalmente mantenía estabilidad, su vida personal estaba marcada por el desorden emocional y económico, además de un fuerte distanciamiento espiritual.

De Esparza al sueño internacional

El artista creció en Esparza y, desde joven, tuvo claro que quería vivir de la música. Sin embargo, el camino no fue sencillo.

Trabajó limpiando mesas en bares para pagar sus estudios de canto y logró abrirse paso hasta participar en Latin American Idol, experiencia que marcó un antes y un después en su carrera.

“Yo siempre tuve claro que se podía vivir de la música, pero había que sacrificarse. No pensaba en la fama, pensaba en el canto”, recordó.

﻿A pesar de consolidar su nombre en la industria, Aguirre reconoce que tomó decisiones equivocadas que lo alejaron de sus prioridades, incluyendo su rol como padre.

“No estaba presente como papá, aunque de verdad quería hacerlo”, admitió.

El punto más crítico llegó durante la pandemia, cuando —según dijo— sintió que ya no podía continuar.

“Yo decía: ‘ya no puedo más’. Me había cansado de vivir”, expresó.

Un punto de quiebre que lo acercó a su hijo

El cantante aseguró que ese momento marcó un cambio radical en su vida. Decidió replantearse todo, asumir sus errores y reconstruirse desde lo personal, con especial enfoque en su familia.

“Hoy tengo una excelente relación con mis hijos. Eso para mí es lo más importante”, afirmó.

Aguirre subrayó que uno de sus principales objetivos ahora es ser un padre presente, no por imagen pública, sino por convicción.

“No es para que la gente me vea, es para que mis hijos me vean. Que crezcan y digan: ‘mi papá estuvo ahí’”, expresó.

La oportunidad que cambió su vida

Su salto internacional llegó de forma inesperada gracias a redes sociales y al productor Emilio Estefan, lo que lo llevó a integrarse a The Tenors.

Según contó, fue elegido entre más de 70 cantantes de todo el mundo.

“Me dijeron que no era solo la voz, sino la pasión con la que canto, incluso cuando lo hacía para pocas personas”, explicó.

Hoy, Aguirre asegura que su visión cambió por completo. Para él, el talento no es suficiente sin compromiso. “La disciplina es una de las formas de amor propio más puras que existen”, señaló. Además, destacó que su motivación también está ligada a su familia. “Primero está la responsabilidad con mis hijos, porque son los que me están viendo”, dijo. El cantante también envió un mensaje a quienes sueñan con una carrera artística: “Los ‘no puedo’ no existen. Nadie cumple los sueños por uno. Hay que empezar hoy, no mañana”. Una nueva etapa Actualmente, Aguirre asegura estar viviendo uno de los mejores momentos de su vida, tanto personal como profesional. “Estoy en paz. No quiero volver a los caminos por los que ya pasé”, concluyó. Repase la entrevista completa de Casual con Tavo López en la aplicación de TDMAX. Repase la entrevista completa de Casual con Tavo López en la aplicación de TDMAX.