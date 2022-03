Artesana que hizo figuras para Coldplay fue invitada al show: "Es mi primer concierto"

La artesana Elena Hernández creó cinco figuras en alusión a los integrantes de Coldplay: estas fueron entregadas a los británicos por medio del club de fans y, en agradecimiento, la producción la invitó al concierto.



"Recibimos un correo de la agrupación, donde nos dan las gracias y nos dicen que están súper emocionados de haber recibido el regalo, y lo más increíble de todo es que la artesana que hizo las mascaradas va a estar en el concierto, ellos le regalaron entradas", comentó Diego Orozco, quien forma parte del club de fans de Coldplay en Costa Rica, a Teletica.com.



Durante 15 días, la cartaginesa puso su mayor esfuerzo para que Chris Martin, Will Champion, Guy Berryman, Jon Buckland y Phil Harvey quedaran igualitos en figuras de 22 centímetros. Además, a cada uno le hizo una máscara de un animal, como representación de la biodiversidad costarricense.

"La producción me regaló dos entradas, una para mí y una para un acompañante. Los del grupo de fans me avisaron como a las 11 p. m. que la producción quería que yo estuviera en el concierto. Voy con mi hija, estoy muy emocionada, es mi primer concierto porque nunca había ido antes a uno. Va a ser una experiencia muy bonita y la voy a disfrutar mucho junto a mi hija. Me siento muy bendecida por mi trabajo y agradecida con Dios por el don que me dio", resaltó la artesana.