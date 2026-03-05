Arrestan a Britney Spears en California

La cantante estadounidense Britney Spears fue detenida en California por sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol, según informaron medios internacionales como The Guardian y Variety.



El arresto ocurrió la noche del 4 de marzo en Ventura County, cuando agentes de la California Highway Patrol detuvieron el vehículo que conducía la artista.



De acuerdo con reportes citados por Variety, Spears fue arrestada por sospecha de DUI (Driving Under the Influence), la figura legal utilizada en Estados Unidos para los casos de conducción bajo la influencia del alcohol u otras sustancias.



Tras la detención, la cantante fue trasladada a una estación policial local, donde quedó registrada en el sistema penitenciario durante la madrugada.



Según información recogida por The Guardian, Spears fue posteriormente liberada bajo un procedimiento conocido como “cite and release”, que permite a una persona abandonar la custodia policial tras recibir una citación judicial.



Este mecanismo se utiliza con frecuencia en delitos menores y obliga al detenido a presentarse posteriormente ante un tribunal para responder por el caso.



En este caso, la artista deberá comparecer ante la justicia el 4 de mayo de 2026, cuando se evaluará la acusación en su contra.



Hasta ahora, las autoridades no han revelado detalles adicionales sobre el incidente ni sobre el nivel de alcohol en sangre que habría presentado la cantante en el momento de la detención.



Tampoco se ha confirmado si Spears viajaba sola en el vehículo cuando fue detenida.



Ni la artista ni su equipo habían emitido comentarios públicos inmediatos tras conocerse la noticia.



El arresto ocurre varios años después del final de la tutela judicial que controló gran parte de la vida personal y financiera de Spears durante más de una década, un proceso que concluyó en 2021 y que generó un amplio debate internacional sobre los derechos y la autonomía de la cantante.

