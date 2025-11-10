Aquí nació la palabra “géiser”: el lugar donde el agua se infla, tiembla y estalla frente a todos

En el corazón del Círculo Dorado, el suelo de Islandia parece respirar. Cada burbuja, cada hilo de vapor, delata que aquí el planeta sigue en movimiento. Bajo la superficie, el fuego y el agua se encuentran para recordarnos que esta isla aún se está formando.



El protagonista de este paisaje es Strokkur, un géiser que lanza chorros de agua hirviendo a más de 30 metros de altura. Lo hace cada cinco o diez minutos, con una regularidad que asombra a los visitantes. Primero el agua se hincha, como una cúpula que respira, y luego estalla en una erupción perfecta: un segundo de silencio y después, el estallido que hace temblar el aire.



A unos metros, otro nombre impone respeto: Geysir, el gran géiser original. De él proviene la palabra que usamos en todo el mundo para describir estos fenómenos naturales. En islandés, geysir significa “el que brota”. Aunque hoy permanece casi inactivo, su importancia es inmensa: fue el primero en ser documentado, y dio identidad a todo un paisaje.



El valle entero forma parte de un sistema geotérmico activo desde hace siglos. Aquí, la energía del interior del planeta se libera a la vista. El vapor, el olor a azufre y el rugido del agua se mezclan en un espectáculo que explica mejor que cualquier mapa por qué Islandia es conocida como el país del fuego y el hielo.



En este rincón, el suelo tiembla y respira. Es la Tierra hablando en su idioma más antiguo.



