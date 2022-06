Amber Heard decepcionada tras veredicto por difamación

Por AFP Agencia | 1 de junio de 2022, 14:12 PM

La actriz estadounidense Amber Heard dijo el miércoles estar decepcionada "más allá de las palabras" tras el fallo en su contra en el juicio por difamación con su exesposo Johnny Depp; y lo consideró "un revés" para las mujeres.



"Hoy siento decepción más allá de las palabras. Estoy desconsolada porque la montaña de evidencia no fue suficiente para hacer frente al poder y la influencia desproporcionada de mi exmarido", dijo Heard en un comunicado publicado tras conocerse el veredicto del jurado en un tribunal de Virginia.

Las declaraciones completas, a continuación:

"La decepción que siento hoy va más allá de las palabras. Me duele que la montaña

de evidencia aún no era suficiente para sostener hasta el poder desmesurado, la influencia y el dominio de mi exmarido. Estoy aún más decepcionado con lo que este veredicto significa para otras mujeres. Hace retroceder el tiempo a cuando una mujer hablaba y hablaba y era públicamente avergonzada y humillada. Hace retroceder la idea de que la violencia contra la mujer debe tomarse en serio.



Creo que los abogados de Johnny lograron hacer que el jurado pase por alto el tema clave de la libertad de expresión e ignorar evidencia que fue tan concluyente que ganó en el Reino Unido.



Estoy triste por haber perdido este caso, pero estoy más triste aún, porque me parece haber perdido un derecho que pensé que tenía como estadounidense para hablar libre y abiertamente".



