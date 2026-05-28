Alternativas europeas a Instagram, TikTok y otras redes sociales

Quizá el grupo Meta te suene, pero seguramente nunca habías oído hablar de ByteDance. Sin embargo, miles de millones de personas utilizan sus productos y otros similares cada día: Instagram y Facebook, de Meta; X, de Elon Musk; o TikTok, de ByteDance.

Estas y otras empresas tecnológicas se han vuelto poderosas con el paso de los años. En Europa, hay grandes esfuerzos por limitar su influencia. Aquí, las preguntas y respuestas más importantes sobre el tema.

¿Por qué se critica a las grandes empresas tecnológicas?

Las grandes corporaciones como Meta o ByteDance no solo tienen un enorme poder de mercado —hasta tres mil millones de usuarios de Instagram y casi dos mil millones de TikTok dan cuenta de ello—. Su influencia va más allá del dominio del mercado, ya que los algoritmos de las plataformas determinan qué información nos llega y, en cierta medida, cómo percibimos el mundo a través del filtro de las redes sociales.

Los críticos afirman que las plataformas no actúan con suficiente firmeza contra las noticias falsas, fomentan la polarización, favorecen los contenidos extremos en sus algoritmos y no se toman muy en serio la protección de datos, por ejemplo, en lo que respecta a la publicidad personalizada o al entrenamiento de su propia IA.

En Europa, varios países debaten sobre una prohibición de las redes sociales para los jóvenes; Australia ya la introdujo.

Desde su venta al multimillonario sudafricano Elon Musk y su cambio de nombre a X, muchos usuarios y publicistas le han dado la espalda a Twitter.

Además, se acusa a la china TikTok de tener vínculos con el Estado y el Partido Comunista chino, y existen temores de censura. Por último, las autoridades de seguridad europeas advierten que TikTok, o bien ByteDance, podrían almacenar masivamente datos.

¿Qué alternativas europeas hay?

Ya existen alternativas europeas a Instagram, X y TikTok: la alemana Mastodon es considerada la más conocida. Francia cuenta con PeerTube, desarrollada por la organización sin fines de lucro Framasoft, como alternativa a YouTube.

La aplicación BeReal, también originaria de Francia, vivió un breve auge en 2022. El concepto prevé que los usuarios solo puedan publicar una foto al día a una hora variable, la cual no se puede editar, con el fin de limitar el potencial de adicción.

En la red holandesa Eurosky, los datos se almacenan de forma descentralizada y conforme al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Asimismo, el 9 de mayo de 2026 se lanzó la red sueca W Social. Según su propia declaración, W Social es una red "regida por la legislación de la UE, con proveedores de bases de datos alojados en Europa y para personas reales y verificadas".

Muchos políticos en Alemania y Europa ven con buenos ojos que existan estas alternativas, ya que Europa debe alcanzar la soberanía digital.

¿En qué se diferencian las plataformas europeas?

Tomando como ejemplo Mastodon, se pueden apreciar claramente las diferencias con respecto a las grandes plataformas no europeas: la red funciona de manera descentralizada; los datos no se almacenan en un solo servidor, sino en diferentes ordenadores gestionados por particulares o instituciones.

Utiliza el protocolo descentralizado ActivityPub, administrado por el World Wide Web Consortium, liderado por el inventor de la WWW, Tim Berners-Lee.

Mastodon forma parte del Fediverso, una unión de varias redes independientes, principalmente de origen europeo. Las plataformas del Fediverso se basan en software de código abierto, lo que hace que todo sea más económico y transparente que los originales estadounidenses. Al programar los algoritmos, los proveedores renuncian a las líneas de tiempo de recomendaciones infinitas y a dar preferencia a contenidos extremos, lo que sirve sobre todo para la protección de menores y la prevención de adicciones.

¿Cuáles son las desventajas de los proveedores europeos?

Toda red social se vuelve atractiva cuando cuenta con muchos usuarios, lo que permite a usuarios y publicistas generar alcance y visibilidad. Sin embargo, las alternativas europeas (todavía) son demasiado pequeñas para alcanzar relevancia a nivel mundial.

El principal obstáculo es la complejidad para empezar a usarlas y su manejo. "Hay que convencer a la gente, porque estas alternativas no son tan conocidas. Y puede ser que las aplicaciones no se vean exactamente como estás acostumbrado", dice Jochim Selzer, del Chaos Computer Club, a la agencia de noticias epd.

Mastodon cuenta con unos diez millones de cuentas registradas y alrededor de un millón de usuarios activos al mes. Los portales de video agrupados bajo Peer Tube suman alrededor de un millón de videos. Y con ello ya se encuentran entre los "gigantes" europeos. Por lo tanto, por el momento no se vislumbra que las alternativas europeas superen a las estadounidenses o chinas.