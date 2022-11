A Luisito Comunica le sorprendió que en Costa Rica el agua de tubo sea potable

El youtuber mexicano, Luisito Comunica, a tan solo dos días de haberse ido del país ya publicó dos videos de Costa Rica en su cuenta de YouTube, seguida por casi 40 millones de usuarios.



El primero fue en San José, la capital, donde habló con varios costarricenses y les preguntó en qué ocasiones se puede usar el “Pura Vida”, y se dio cuenta que en cualquier momento del día.

Rescató el guaro nacional, Cacique, como un buen licor de caña. Prefirió tomárselo solito en Fito’s Bar, un emblemático lugar de “Chepe”.

También destacó que en Costa Rica se abolió el ejército desde el 1 de diciembre de 1948. Y le pareció increíble que el agua de tubo es potable.

"¿Sabían ustedes que en Costa Rica la gente toma usualmente el agua directa de la llave? En todos los lugares me sirven un vaso de agua directo de la llave. Esto por lo general no se da en Latinoamérica, pero acá la gente confía bien, yo estoy tome y tome de la llave, espero no enfermarme, pero no creo porque el olor y sabor están bastante bien. Es más para que vean que confío en el dato estoy en un baño del restaurante y como los ticos (toma agua), me sabe rico, me sabe bien, está chido la verdad. Es muy curioso, es la primera vez que lo veo en Latinoamérica en una ciudad poblada. Vaya dato positivo".