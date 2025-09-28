En Profundidad: Ramos piensa crear un súper centro C5 para mejorar la seguridad y atención de emergencias

Álvaro Ramos, candidato del partido Liberación Nacional )PLN), aseguró que, en caso de llegar a la Presidencia, le apostará a un súper centro de comando, control, computo, comunicación y contacto ciudadano , conocido internacional como C5.

El fin de este recurso será enfrentar la inseguridad y atender situaciones de emergencia.

Así lo externó en una entrevista en el programa En Profundidad, de Teletica.com (ver video adjunto).

"Un centro de mando, control, comunicaciones, cómputo y contacto ciudadano, que permite integrar las policías existentes y los cuerpos de emergencia", explicó.

Ramos aseveró que este C5 tendría la posiblidad de integrar cámaras públicas y privadas para antender cualquier eventualidad.

El candidato verdiblanco sostuvo que no solo combatirían la inseguridad ciudadana, sino también cualquier otra emergencia, incluso médicas.

Esta es una herramienta utilizada en varios países del mundo y es una especie de súper centro con información gestionada inclusive con inteligencia artificial.

Ramos estima que ese proyecto tiene un costo aproximado a los $20 millones.