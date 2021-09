En Profundidad: Ministro de Hacienda no descarta veto a posible rebajo de marchamo

El ministro de Hacienda, Elián Villegas, sostuvo que no puede descartarse la posibilidad de un veto del Poder Ejecutivo en caso de que la Asamblea Legislativa apruebe una reducción en monto del marchamo para este año.

Así lo dijo esta tarde en el programa en el programa En Profundidad, de Teletica.com. (Ver video adjunto)

En dicha entrevista, el jerarca insistió en los efectos negativos que podría traer para las finanzas públicas una disminución en los ingresos vía impuestos.

"Como Ministerio de Hacienda nos corresponde satisfacer algunos gastos como educación, pago de deuda, pago de salarios, transferencias a la Caja y transferencias a las Universidades" aseveró, insistiendo en que un recorte en los ingresos por el marchamo implicaría necesariamente buscar recursos de otra manera.

Así las cosas, en caso de que los diputados aprueben la disminución del marchamo, Villegas detalló un par de escenarios, entre ellos buscar más ingresos vía otros impuestos, así como vía deuda.



Al profundizar en ambas opciones reconoció que había una tercera opción, aunque no la explicó.

No obstante, cuando se le preguntó directamente por el veto dijo que prefería no referirse a este punto, pero posteriormente dijo que no lo puede descartar.

"No, jamás...jamás lo descartaría" reconoció el jerarca.

​¿Qué es el veto?

El ordenamiento jurídico permite que el Poder Ejecutivo rechace la entrada en vigencia de una ley aprobada en la Asamblea mediante una figura llamada veto.

Este puede invocarse ya sea por razones de inconstitucionalidad o por razones de oportunidad.

Si se veta un proyecto de ley por razones de oportunidad, este regresaría a la Asamblea y los diputados podrían tomar dos vías: o archivarlo o resellarlo. Esto último implica aprobarlo nuevamente con una mayoría calificada y entraría en vigencia sin necesidad de recibir el visto bueno del Ejecutivo.

​Mala señal

Villegas agregó que aprobar el proyecto también mandaría una señal muy contradictoria al Fondo Monetario Internacional (FMI) y las negociaciones que se han sostenido en los últimos meses.



Él jerarca de Hacienda indicó que el Fondo podría tener una imagen de que "el Estado no es serio" a la hora de comprometerse a realizar ajustes, pues reducir el marchamo sería un camino distinto si se quiere buscar una solución al déficit fiscal.