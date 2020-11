En Profundidad: ¿Es posible mejorar la imagen del presidente Alvarado?

Esta semana, el presidente Carlos Alvarado obtuvo la nota más baja de la ciudadanía desde que llegó a la silla presidencial en el 2018. Según la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP-UCR), un 66% de la población valora como negativa la gestión del Gobierno.

Para el ministro de Comunicación, Agustín Castro, el resultado es un reflejo de la difícil situación que enfrentan los ciudadanos producto de la pandemia. "N os parece que es entendible que eso cause un descontento y una critica hacia el Gobierno", dijo.

Aún así, Castro asegura que en este momento el trabajo del Gobierno se concentra en atender temas como el desempleo y la reactivación económica y no en mejorar la popularidad.

"Atender esos problemas podrá o no podrá incidir en la valoración, pero no puede vivir para las encuestas. Usted no puede tomar una acción y decir esto me va a dar "x" en una encuesta. No, usted lo que tiene que hacer es tomar los problemas de fondo y dejar que de lo otro se encargue el tiempo", recalcó el ministro.

Por su parte, Roberto Gallardo, quien fue ministro de Comunicación y Planificación durante la administración de Laura Chinchilla, aseguró que es difícil que esta baja calificación se mantenga hasta el final del Gobierno.

"No veo cómo un Gobierno se pueda quedar con 66% de opiniones negativas. Además, viene su último año y lo cierto es que el Gobierno se va desvaneciendo en la imagen de la gente", explicó Gallardo.

Gallardo también se refirió a cómo enfrentaron ellos, en su momento, la mala calificación de la expresidenta Chinchilla.



Esto fue parte del análisis del programa "En Profundidad" de este viernes 13 de noviembre. Usted puede repasar la entrevista completa en el video adjunto.