En Profundidad: Edgardo Araya dice que Crucitas ha sufrido abandono estatal de parte de todos los gobiernos

El diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, aseguró que la problemática que enfrenta Crucitas de Cutris, en San Carlos, tiene una causa de fondo que se ha mantenido durante décadas: el abandono del Estado.



Durante una entrevista en En Profundidad, espacio de análisis de Teletica.com, Araya sostuvo que ese vacío institucional ha permitido que se acumulen múltiples problemas en la zona, entre ellos el daño ambiental provocado por la extracción ilegal de oro, el crecimiento del crimen organizado y una situación de salud pública que, a su juicio, tampoco ha recibido la atención necesaria por parte de las autoridades (ver video adjunto)



El diputado rechazó además los cuestionamientos de quienes le atribuyen falta de seguimiento al tema, pese a haber sido una de las figuras políticas más vinculadas al debate sobre Crucitas desde hace varios años.



Araya aseguró que ha mantenido denuncias constantes sobre la situación y que, independientemente del partido político que haya ocupado el Gobierno, sus advertencias no han sido atendidas con la seriedad que requería el problema.



Según manifestó, distintos gobiernos han conocido la evolución del conflicto, pero no han impulsado soluciones de largo plazo que permitan recuperar el control de la zona y atender las causas estructurales que, según su criterio, mantienen vigente la extracción ilegal de oro.



