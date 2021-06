En Profundidad: comisión legislativa de caso "Cochinilla" no competirá con pesquisa judicial

La comisión legislativa que investigará el caso Cochinilla no irá pisando los mismos pasos que han dado las autoridades judiciales sino que tomará otra ruta distinta.

Ese es el modo de pensar de Pablo Heriberto Abarca, jefe de fracción de Unidad Social Cristiana y presidente de dicha comisión, externado este viernes en el programa En Profundidad, de Teletica.com. (Ver video adjunto)

Abarca indicó que sugerirá el lunes a sus compañeros la metodología a seguir, y que este incluiría concentrarse en aspectos que tienen que ver con la fiscalización de procesos para determinar que se puede mejorar o cambiar en el tema de contratación y adjudicación de obra pública.

Se profundizará también en el tema de los presupuestos y su ejecución.

El socialcristiano fue enfático en que no se competirá con la labor judicial, tanto así que sugerirá no llamar a los investigados para que no terminen absteniéndose de declarar y con eso restarle valioso tiempo a la comisión.

Abarca recalcó que la metodología la someterá a consideración de sus compañeros y compañeras el lunes por la mañana.

La comisión que investigará el caso Cochinilla" sesionará todos los jueves a la 9 am.

