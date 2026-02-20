Torta chilena: sabor tradicional que también genera ingresos

La torta chilena es uno de esos postres que despiertan recuerdos y antojos con solo mencionarla. Capas crujientes, dulce de leche y ese equilibrio perfecto que convierte cada bocado en un deleite. Pero además de conquistar paladares, también puede convertirse en una oportunidad de negocio.

En Buen Día recibimos a la chef Mar Navarro, quien comparte la receta tradicional y revela detalles clave sobre costos y precios para que usted pueda “hacer números” y sacarle provecho económico (ver video adjunto).

Si alguna vez ha pensado en emprender desde su cocina, esta entrevista le ofrece una guía práctica para transformar un clásico de la repostería en una fuente de ingresos. Porque cuando el sabor se combina con estrategia, el resultado puede ser tan dulce como rentable.

