Voto centenario en Ciudad Colón: “Pido al nuevo Presidente que recuerde a los pobres”

Esta bisabuela de 102 años extendió un llamado a quienes aún no han acudido a las urnas, para que ejerzan su derecho y deber ciudadano.

Por Eric Corrales 1 de febrero de 2026, 16:23 PM

Aurora Elizondo Corrales, maestra pensionada de 102 años, acudió con orgullo a ejercer su voto en Ciudad Colón, cantón de Mora, San José.

Elizondo realizó el voto asistido en compañía de su hija, Nidia Badilla.

“Le pido al nuevo Presidente que recuerde a todos los pobres de Costa Rica, que los ayude a traer felicidad al mismo pueblo”, expresó la centenaria en declaraciones a Teletica.com.

La bisabuela extendió un llamado a quienes aún no han acudido a las urnas, para que ejerzan su derecho y deber ciudadano.

Voten por el que ellos gusten, pero que sea una nueva elección para todos y que nuestra Patria se llene de confianza. Si queda un nuevo Presidente, que gobierne nuestro país”, agregó la profesora jubilada.

