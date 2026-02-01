Voto centenario en Ciudad Colón: “Pido al nuevo Presidente que recuerde a los pobres”

Aurora Elizondo Corrales, maestra pensionada de 102 años, acudió con orgullo a ejercer su voto en Ciudad Colón, cantón de Mora, San José.

Elizondo realizó el voto asistido en compañía de su hija, Nidia Badilla.

“Le pido al nuevo Presidente que recuerde a todos los pobres de Costa Rica, que los ayude a traer felicidad al mismo pueblo”, expresó la centenaria en declaraciones a Teletica.com.

La bisabuela extendió un llamado a quienes aún no han acudido a las urnas, para que ejerzan su derecho y deber ciudadano.