Elecciones 2026
Voto centenario en Ciudad Colón: “Pido al nuevo Presidente que recuerde a los pobres”
Esta bisabuela de 102 años extendió un llamado a quienes aún no han acudido a las urnas, para que ejerzan su derecho y deber ciudadano.
Aurora Elizondo Corrales, maestra pensionada de 102 años, acudió con orgullo a ejercer su voto en Ciudad Colón, cantón de Mora, San José.
Elizondo realizó el voto asistido en compañía de su hija, Nidia Badilla.
“Le pido al nuevo Presidente que recuerde a todos los pobres de Costa Rica, que los ayude a traer felicidad al mismo pueblo”, expresó la centenaria en declaraciones a Teletica.com.
La bisabuela extendió un llamado a quienes aún no han acudido a las urnas, para que ejerzan su derecho y deber ciudadano.
“Voten por el que ellos gusten, pero que sea una nueva elección para todos y que nuestra Patria se llene de confianza. Si queda un nuevo Presidente, que gobierne nuestro país”, agregó la profesora jubilada.