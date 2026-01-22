Vea aquí ‘El Antidebate’: Cuatro candidatos hablan sin moderadores ni guiones

Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional; Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana; Ariel Robles, del Frente Amplio, y Juan Carlos Hidalgo, de la Unidad Social Cristiana, se encuentran, este miércoles, en una mesa para dialogar sobre seguridad, salud y educación.



Esto como parte de El Antidebate, una propuesta sin moderador, en la que los propios candidatos presidenciales deberán asumir la responsabilidad de conducir la conversación, contrastar ideas y construir propuestas conjuntas para el país.



El espacio —liderado por la producción del programa Sepamos ser libres— apuesta por una experiencia distinta a los debates convencionales. Por ello, el formato no tiene turnos, ni guiones preestablecidos.



Puede ver la transmisión en vivo en este enlace de Teletica.com, o seguirla en el siguiente perfil de YouTube:



