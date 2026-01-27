Teletica lanza ‘Ticovot’, un chatbot con IA para orientar a los votantes

Los electores costarricenses ahora cuentan con una nueva herramienta digital para informarse antes de ejercer su voto. Se trata de Ticovot, un chatbot con inteligencia artificial disponible en Teletica.com, diseñado para responder preguntas clave sobre la realidad nacional y las propuestas de los aspirantes a la Presidencia.

Entre las consultas que los usuarios podrán realizar están cuáles son los principales problemas del país, qué plantean los candidatos para resolverlos y cómo impactan estos temas en la vida cotidiana.

El asistente utiliza inteligencia artificial para facilitar la comprensión de información relevante y compleja, con el objetivo de que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas en medio de la contienda electoral.

El proyecto fue desarrollado en conjunto con la empresa tecnológica GBM y forma parte de la estrategia informativa de Teletica, que busca incorporar nuevas herramientas digitales para fortalecer el acceso a información confiable.

Desde Televisora de Costa Rica recalcaron que la plataforma no emite criterios ni recomendaciones políticas, sino que se limita a ofrecer datos, contexto y explicaciones basadas en información pública y verificable. Además, la empresa televisiva no provee la información disponible, únicamente la muestra.

Ticovot ya se encuentra disponible en el sitio web Teletica.com, específicamente en la sección Tablero electoral, donde se presenta como un aliado informativo para los votantes rumbo a las elecciones presidenciales del 1° de febrero.