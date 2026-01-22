Tablero electoral: jugando también se hace democracia
Los aspirantes a la Presidencia de la República se enfrentaron en un formato inédito en las campañas electorales. En este especial de ‘7 Días’, puede ver un resumen de las partidas.
Un tablero, dos dados y muchas preguntas: esa fue la fórmula con la que Teletica.com puso a los aspirantes a la Presidencia de la República a jugar, en un formato inédito en la campaña electoral costarricense.
Durante poco más de 40 minutos, los candidatos y candidatas pudieron exponer sus propuestas para atender problemáticas que aquejan al país en materias como Salud, Educación, Economía y Seguridad.
Las partidas, que se rifaron previamente, permitieron no solo escuchar propuestas, sino también conocer a los aspirantes en un ambiente mucho más distendido, alejado de las formalidades de la contienda.
Aun así, hubo un poco de todo: desde risas hasta cuestionamientos, todo en el marco del respeto que caracteriza al ser costarricense.
Todo esto, y mucho más, fue Tablero electoral. Puede ver un resumen de las partidas en el video adjunto del especial de 7 Días. Si quiere repasarlas completas, también puede ingresar a este enlace de YouTube.