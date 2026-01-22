Tablero electoral: jugando también se hace democracia

Un tablero, dos dados y muchas preguntas: esa fue la fórmula con la que Teletica.com puso a los aspirantes a la Presidencia de la República a jugar, en un formato inédito en la campaña electoral costarricense.



Durante poco más de 40 minutos, los candidatos y candidatas pudieron exponer sus propuestas para atender problemáticas que aquejan al país en materias como Salud, Educación, Economía y Seguridad.



Las partidas, que se rifaron previamente, permitieron no solo escuchar propuestas, sino también conocer a los aspirantes en un ambiente mucho más distendido, alejado de las formalidades de la contienda.



Aun así, hubo un poco de todo: desde risas hasta cuestionamientos, todo en el marco del respeto que caracteriza al ser costarricense.



Todo esto, y mucho más, fue Tablero electoral. Puede ver un resumen de las partidas en el video adjunto del especial de 7 Días. Si quiere repasarlas completas, también puede ingresar a este enlace de YouTube.