Sin contratiempos: el TSE confirma apertura total de juntas receptoras en todo el país

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) anunció de manera oficial que las 7.063 juntas receptoras de votos abrieron y están trabajando sin contratiempos.

En el país, la jornada cívica inició a las 6 a. m. y las urnas cerrarán a las 6 p. m., mientras que en el extranjero la jornada se extiende entre las 9 de la mañana y las 7 de la noche, en horario local.

En el caso de los ticos que votan en el extranjero, el TSE informó que el 33% de las juntas receptoras de votos ya abrieron, siendo la primera la de Australia, donde el primer costarricense en ejercer su derecho lo hizo el sábado a las 4 p. m., hora tica.

Son 3.731.788 costarricenses los llamados a las urnas para elegir el presidente número 50 de la historia, entre un grupo de 20 candidatos.

Se recuerda que, para poder ejercer el derecho al voto, las personas deben acercarse a las mesas asignadas con su cédula de identidad.

Una vez cerradas las urnas, el Tribunal Supremo de Elecciones iniciará la transmisión de datos y a las 8:45 p. m. ofrecerá el primer corte de resultados, que se proyecta tendrá entre un 35% y un 40% de las mesas escrutadas.

