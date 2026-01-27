Salgamos a votar: toda la información para elegir su voto en el app TDMAX

Nota elaborada por Bernal Fonseca.

Este domingo 1.° de febrero, 3.731.788 costarricenses están convocados a las urnas para elegir al próximo presidente de la República y a los diputados que integrarán la Asamblea Legislativa.



En un escenario electoral marcado por múltiples opciones y decisiones determinantes para el futuro del país, informarse antes de votar se convierte en un acto esencial para la democracia. Elegir con criterio es hoy una responsabilidad ciudadana.



Consciente de los nuevos hábitos de consumo y de su rol histórico como referente informativo, Teletica articuló el trabajo de sus distintas plataformas y equipos periodísticos para ofrecer un análisis amplio, plural y profundo del proceso electoral, desde múltiples miradas y formatos.



Todo este esfuerzo converge en el app TDMAX, en la sección Voto 2026, que se consolida como el espacio donde la ciudadanía puede acceder a los contenidos clave para formar su decisión. La plataforma se posiciona así como el punto de encuentro informativo previo al día decisivo, la antesala del voto consciente.



En TDMAX se pueden encontrar todas las ediciones de Café Política, el espacio tradicional que reúne a los principales actores de la campaña electoral y que se ha convertido en una referencia del debate político nacional.



A este contenido se suma el formato “5 preguntas con…”, que plantea las mismas interrogantes a los candidatos presidenciales, permitiendo comparar de forma directa sus posturas sobre temas prioritarios como salud, seguridad y educación.



Desde Teletica Radio, el equipo de Sepamos Ser Libres presenta conversaciones en un formato cercano y distendido, en el que las figuras más relevantes de la campaña comparten sus preocupaciones por el país y muestran también su dimensión más humana. En la plataforma también se puede repasar el reconocido “Antidebate”.



Para quienes siguen el deporte como eje de desarrollo social, DMOLE: Hablemos de Deporte ofrece un espacio inédito en el que los candidatos que lideran las encuestas del CIEP —Álvaro Ramos, Laura Fernández, Claudia Dobles y Ariel Robles— exponen sus propuestas en materia de política y desarrollo deportivo.



El equipo de 7 Días aporta una serie de especiales bajo la pregunta “¿Y si yo fuera presidente?”, que convoca a líderes de opinión y personalidades de la sociedad costarricense a reflexionar y proponer soluciones desde distintos ámbitos.



Finalmente, desde Teletica.com se desarrolló la dinámica “Tablero Electoral”, un formato innovador en el que los candidatos, organizados en parejas, participan en una partida de mesa al estilo monopoly, contrastan formas de decisión y responden directamente a las inquietudes de la ciudadanía.



De esta forma, Teletica reafirma su liderazgo multiplataforma y su compromiso con la democracia, al ofrecer información rigurosa, accesible y diversa para todos los públicos.



Desde el app TDMAX se podrá seguir además el minuto a minuto de “El Debate Final”, el próximo jueves 29 de enero a las 7:00 p. m., así como la transmisión especial durante el día de las elecciones.



Salgamos a votar.

