¿Por qué Claudia Dobles le estrechó la mano a Ariel Robles durante 'El Debate Final'?

El debate presidencial de Teletica transcurría conforme a su estructura prevista, con intervenciones cronometradas y un intercambio marcado por las diferencias entre las candidaturas. En ese contexto, se produjo un momento poco habitual: Claudia Dobles se acercó al podio de Ariel Robles y le estrechó la mano (ver video adjunto en la portada).



El gesto ocurrió luego de una intervención en la que Dobles, candidata de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) decidió dirigirse directamente a Robles, candidato del Frente Amplio (FA).

Su mensaje se centró en la necesidad de priorizar al país por encima de las banderas partidarias y en la importancia de mantener espacios de diálogo entre fuerzas políticas distintas, tanto en el marco del proceso electoral como en eventuales escenarios posteriores, como una segunda ronda o en la Asamblea Legislativa.

“Me gustaría decirle a don Ariel: Costa Rica, ahorita, en este momento, está por delante de cualquier bandera política.



"Costa Rica está en un momento donde no debemos intentar hacer ganancias políticas cortas. Extendámonos nosotros, los movimientos democráticos, la mano. Extendámonos las manos para que trabajemos juntos ahora y en adelante, en una segunda ronda y en la Asamblea Legislativa", dijo la candidata de la CAC.

El saludo fue breve y no estuvo acompañado de anuncios ni de modificaciones en las posiciones expresadas durante el resto del debate. Tras el intercambio, ambos candidatos regresaron a sus respectivos atriles y la discusión continuó dentro de los bloques temáticos establecidos.

El episodio se integró al desarrollo del debate como un hecho puntual dentro de una jornada marcada por la confrontación de ideas y propuestas.

