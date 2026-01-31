Óscar Arias: “Nos desperdiciemos la oportunidad de escoger libremente”

El dos veces expresidente de la República, Óscar Arias Sánchez, reapareció este sábado en redes sociales con un llamado a salir a votar “por Costa Rica”.

En un video de poco más de un minuto, Arias celebró el privilegio del voto y resaltó la tranquilidad que, afirma, da el tener un proceso “absolutamente confiable y seguro.

“El 1.° de febrero celebraremos una vez más elecciones, nuestro sistema electoral es un privilegio que disfrutamos los costarricenses por vivir en una democracia.

“Más allá del candidato o candidata de nuestra preferencia, tenemos la tranquilidad de saber que el proceso electoral es absolutamente confiable y seguro y que la voluntad expresada en las urnas es el mandato sagrado que regirá nuestro destino”, aseveró.

El exmandatario pidió a la ciudadanía no desperdiciar la oportunidad de escoger libremente a nuestros futuros gobernantes y aprovechar la responsabilidad que viene con ese derecho a elegir.

Arias confirmó que ejercerá su voto a las 12 mediodía en la escuela Carlos Sanabria Mora en Pavas.

