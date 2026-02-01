“La democracia nos necesita”: Iglesia Católica llama a votar este domingo

El presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR) y obispo de la Diócesis de Limón, monseñor Javier Román, hizo un llamado directo a todos los costarricenses para que participen activamente en las elecciones y acudan a las urnas.

, monseñor Román subrayó la importancia del voto como una herramienta fundamental para fortalecer la democracia del país. Durante un mensaje dirigido a la comunidad para Teletica.com , monseñor Román subrayó la importancia del voto como una herramienta fundamental para fortalecer la democracia del país.

“Tenemos una cita en las urnas. Nuestra democracia nos necesita para fortalecerse con nuestro voto”, expresó.

El jerarca católico pidió no caer en la indiferencia y recordó que el sufragio es un derecho que muchas personas en el mundo no pueden ejercer.

“Hagamos que Costa Rica siga siendo ejemplo para el mundo de cultura cívica, de paz y fraternidad”, afirmó.

También destacó que hay pueblos que no tienen la posibilidad de elegir a sus autoridades en libertad.

Monseñor Román, quien fue ordenado obispo el 30 de mayo de 2015 en Puerto Limón y es el tercer obispo de la Diócesis de Limón, invitó a la población a votar pensando en el futuro del país.

“Salgamos a votar por Costa Rica, por su futuro, por su familia y por todos los que convivimos en este hermoso país”, concluyó.

Finalmente, reiteró su llamado para que este domingo ningún ciudadano se quede sin ejercer su derecho al voto.







