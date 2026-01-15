Política
Iglesia Católica llama a sacerdotes a motivar a los ticos para votar
Los obispos manifestaron su preocupación por los altos niveles de abstencionismo que se registran en Costa Rica y señalaron que la participación política constituye un deber moral.
La Iglesia Católica hizo un llamado a los sacerdotes del país para que motiven a los fieles a informarse y participar de manera responsable en las próximas elecciones presidenciales.
La Conferencia Episcopal recordó que el voto es una expresión de responsabilidad ciudadana y subrayó la importancia de ejercerlo con conciencia.
La Iglesia aclaró que no promueve opciones partidarias, sino que busca incentivar la participación activa y responsable de los ciudadanos en el proceso democrático.