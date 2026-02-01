¿Detectó una irregularidad al votar? TSE activa canales oficiales de denuncia

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dio a conocer los canales oficiales habilitados para que la ciudadanía pueda presentar denuncias sobre posibles anomalías detectadas durante el ejercicio del sufragio.



Las personas electoras pueden reportar cualquier irregularidad mediante una línea telefónica gratuita o a través de un formulario digital dispuesto por el órgano electoral.



El número habilitado es el 800-ELECTOR (800-353-2867), el cual permanecerá disponible hasta el cierre de las urnas. Además, el TSE puso a disposición un formulario en línea que puede consultarse en el sitio web www.tse.go.cr/fpp-denuncias.html.

El horario de atención de estos canales oficiales se mantiene activo desde el jueves 30 de enero, a partir de las 7:00 a. m., y se extenderá hasta este domingo 1 de febrero a las 6:00 p. m.



Adicionalmente, el Tribunal cuenta con otras herramientas de información para quienes tengan consultas durante estos días. Entre ellas se encuentran los mensajes de texto SMS al número 1020 y la aplicación móvil #VotanteInformadoCR, donde se puede consultar el lugar de votación, las candidaturas y otra información de interés para el electorado.