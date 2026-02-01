Cientos de personas se tiran a las calles en las horas previas a la elección

Cientos de personas se tiraron a las calles este sábado en las horas previas a la elección nacional.

Desde temprano, caravanas de diferentes agrupaciones pusieron la nota de color en diferentes puntos del Valle Central.

En San José centro, por ejemplo, hubo amplios movimientos de Claudia Dobles (Agenda Ciudadana) y Ariel Robles (Frente Amplio), quienes compartieron con sus partidarios.

“Estamos viendo muchísimo crecimiento, es impresionante ver cómo la gente llega por sus banderas, por sus camisetas, por sus signos externos, estamos cerrando fuerte”, aseguró Dobles.

“Decir que este país la democracia vale la pena y que la juventud costarricense va a defender la democracia de este país y que no tenemos por qué escondernos. Mañana vamos a salir a romper el autoritarismo y el abstencionismo”, añadió Robles.

También hubo caravanas de Álvaro Ramos (PLN), Juan Carlos Hidalgo (PUSC) y José Aguilar (Avanza), todos ellos con presencia en la Hispanidad. ​

Este domingo están llamados a las urnas más de 3.7 millones de costarricenses.

Las urnas se abrirán a las 6 a. m. y cerrarán sus puertas a las 6 p. m.