Ariel Robles, Juan Carlos Hidalgo y Eli Feinzaig ya votaron

Robles señaló que se ha sentido arropado por la gente de su cantón. “Esta campaña, a pesar de la gran polarización, la hemos hecho con valor y pidiendo a la gente que salga a votar con alegría”, añadió.

﻿

Feinzaig afirmó que el día debe vivirse como una celebración democrática: “Esta no es cualquier elección presidencial. Hoy no salimos a votar por un partido u otro, hoy salimos a defender la democracia, a decir que queremos vivir en libertad”, comentó el libertario.

Hidalgo aprovechó para expresar sus deseos con respecto al futuro del país: “Estoy enfocado en trabajar para los costarricenses, para esas personas que necesitan un mejor país”, concluyó.

Para conocer su lugar de votación, a los diferentes candidatos e incluso los resultados provisionales de la elección en tiempo real, puede visitar nuestro micrositio Tablero Electoral.



