Ariel Robles, Juan Carlos Hidalgo y Eli Feinzaig ya votaron
Los candidatos presidenciales se acercaron a las urnas acompañados por grupos de seguidores.
Los candidatos presidenciales Ariel Robles, del Frente Amplio (PFA); Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); y Eli Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), aprovecharon para ejercer su derecho al voto temprano.
Robles votó en la Escuela El Hoyón, en Pérez Zeledón. Hidalgo lo hizo en la Escuela Juan Chaves, en Ciudad Quesada de San Carlos. Feinzaig, por su parte, sufragó en la Escuela Yanuario Quesada, en San Rafael de Escazú.
Robles señaló que se ha sentido arropado por la gente de su cantón. “Esta campaña, a pesar de la gran polarización, la hemos hecho con valor y pidiendo a la gente que salga a votar con alegría”, añadió.
Feinzaig afirmó que el día debe vivirse como una celebración democrática: “Esta no es cualquier elección presidencial. Hoy no salimos a votar por un partido u otro, hoy salimos a defender la democracia, a decir que queremos vivir en libertad”, comentó el libertario.
Hidalgo aprovechó para expresar sus deseos con respecto al futuro del país: “Estoy enfocado en trabajar para los costarricenses, para esas personas que necesitan un mejor país”, concluyó.
Para conocer su lugar de votación, a los diferentes candidatos e incluso los resultados provisionales de la elección en tiempo real, puede visitar nuestro micrositio Tablero Electoral.