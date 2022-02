¿Qué pasa si una mesa de votación no abre sus puertas?

Este domingo a partir de las 6 a. m. está dispuesto que 6.767 juntas receptoras de votos abran sus puertas en todo el país.



Esas mesas estarán distribuidas en 2.152 centros de votación que permanecerán abiertos durante las 12 horas del día, esto en cumplimiento con el mandato legal dispuesto en el Código Electoral.

¿Qué sucede si una persona llega y encuentra su junta cerrada?

El director del Registro Electoral, Héctor Fernández, aclaró que si bien está dispuesto que todas las mesas empiecen a recibir votantes a partir de las 6 a. m. del domingo, estas pueden perfectamente abrir más tarde debido a algún contratiempo.

Incluso, según Fernández, esa apertura puede darse en cualquier momento mientras no supere las 12 p.m.

El director aclaró también qué sucede si esa hora límite no se cumple.

“En ese caso no habrían podido votar, es decir, los electores inscritos en esa junta no habrían podido votar. Por eso para nosotros es una carrera contra el tiempo asegurarnos que todas las juntas estén abiertas y que si alguna se atrasa activemos todos los protocolos. En muchos casos puede ser que la persona se durmió, que su vehículo se dañó, etc, y deben llegar con la Fuerza Pública”, aclaró.