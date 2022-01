Patricia Mora llama "desvergonzados" a inversionistas que buscan construir hoteles 7 estrellas en Guanacaste

La candidata a la vicepresidencia del Frente Amplio, Patricia Mora, hizo un llamado a los inversionistas que pretenden construir hoteles de 7 estrellas en Guanacaste a no ser tan “desvergonzados” y desistir de proyectos de esa envergadura en una provincia “que conoce el hambre”.



Su afirmación la realizó en una reunión con diferentes sectores sociales el pasado domingo 16 de enero en Guanacaste y fue compartida en redes sociales por la primera candidata a diputada de esa provincia por el Frente Amplio, Suray Carrillo, la misma que el sábado anterior cuestionó la utilidad del aeropuerto de Liberia para los guanacastecos.





“Vamos a decirles a los señores millonarios que no sean tan desvergonzados que dejen de estar construyendo hoteles de 7 estrellas en una provincia que conoce del hambre.

“Por eso vamos el 6 de febrero, compañeras y compañeros, a votar por la fórmula que encabeza José María Villalta y a votar por la fórmula de diputadas y diputados que encabezan Suray (Carrillo) y Diego (Vega)”, dice en su intervención.

Consultada al respecto, la exdiputada y exministra aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto.

“Aquí nadie está poniendo en tela de duda la importancia de turismo para la zona, lo que pasa es que malvive. No digo terminar el actual modelo turístico sino combinarlo, permitirle al turismo rural crecer y desarrollarse, tener atracción, no únicamente a las grandes cadenas hoteleras, a eso me refería en una larga intervención que tuve pero de la que solo se observa el final”, dijo Mora.

“Sacar trozos descontextualizados, para alimentar fantasmas y miedos, NO es serio”, añadió la exdiputada en sus redes sociales, pese a que el video, cortado, fue subido por la propia Carrillo.

El mes anterior, el gobierno de Costa Rica anunció que Emiratos Árabes construiría un hotel 7 estrellas en Papagayo, lo que es visto con buenos otros por el encadenamiento productivo y empleo que podría generar.



“Estoy encantado de ver el turismo de etiqueta premium One and Only en Guanacaste, aprovechando los vuelos de código compartido Emirates-Jetblue que nos brindan conectividad desde Dubái a Liberia y San José, como parte de la red global de la familia ICD”, dijo Carlos Alvarado en su momento.



En ese entonces, as autoridades de nuestro país expresaron que la noticia llega con esperanza al sector turístico nacional en medio de una complicada situación por el COVID-19.