Cruickshank cambia su posición y confirma reingreso de Manuel Acón a su campaña

El candidato presidencial por el partido Restauración Nacional, Eduardo Cruickshank, confirmó la reincorporación en su campaña de Manuel Acón Chan, aspirante a diputado de su partido por la provincia de Guanacaste, quien, aparentemente, tuvo contacto con un líder del llamado caso “Azteca”.

En diciembre anterior, Cruickshank había pedido la renuncia de Acón, tras revelarse que era mencionado en el informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) elaborado durante la pesquisa del caso “Azteca”, sin embargo este martes en Café Política, dijo que había cometido una injusticia.

“Yo soy abogado y creo en el principio de inocencia. Al día de hoy, el señor Manuel Acón no tiene ni siquiera una denuncia en su contra en los tribunales. Entonces yo creo que porque salgan una serie de publicaciones en un medio, es insuficiente. En algún momento le pedí que se apartara, y creo que cometí una injusticia” explicó Cruickshank.

Sin embargo no es la primera vez que el aspirante presidencial de Restauración Nacional cambia de criterio sobre la situación de Acón.

Antes de solicitar la separación de Acón de la campaña electoral, el 11 de noviembre del 2021, Cruickshank había dicho que no tenía intenciones de separarlo hasta que se confirmara algo en su contra.

​Solo un día después de aquellas declaraciones, el candidato presidencial de Restauración Nacional reconsideró su posición y le pidió la renuncia a Manuel Acón.

Finalmente, este martes, Cruickshank dijo que la decisión de pedir la renuncia fue precipitada, y confirmó que Acón seguía de lleno en la campaña de Restauración Nacional.

“Creo que uno toma decisiones precipitadas, y cuando conversé con don Manuel, él me dijo yo no tengo nada que ver en esa situación; no tengo ninguna investigación en curso; cuando nos dimos. Como va a frustrar las aspiraciones legítimas de una persona, solamente por una noticia" dijo el aspirante presidencial de Restauración Nacional.





Cruickshank también confirmó que aun cuando él solicitó la separación de Acón en diciembre anterior, este se mantuvo activo en la campaña en Guanacaste y aún sigue activo.

“Él había tomado la decisión de no separarse, y el TSE fue claro que una vez que un candidato está inscrito, el partido pierde las competencias para sustituirlo. Creo que mi solicitud hubiera sido una injusticia, porque no hay ninguna acusación. Él sigue trabajando su campaña en Guanacaste”