Conozca al candidato: Rodolfo Piza, aspirante de Nuestro Pueblo

Rodolfo Piza Rocafort aspira a la presidencia por tercera ocasión; pero, esta vez, lo hace con el Partido Nuestro Pueblo, luego de separarse de la Unidad Social Cristiana, agrupación donde militó desde muy joven.

Es abogado de profesión, en España sacó un doctorado y una especialidad en Derechos Humanos. A los 33 años fue embajador alterno en las Naciones Unidas y, posteriormente, se convirtió en director de Reforma del Estado, en el Gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier.

En el 2012, durante seis meses, Piza se desempeñó como magistrado en la Sala Constitucional, siguiendo los pasos de su padre: "un gran jurista", como él mismo lo describe; también fue presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y parte de la Junta de Notables de la expresidenta Laura Chinchilla.

A pesar de esa experiencia en la vida pública, cree que la ciudadanía lo reconoce por otras razones. "La primera, es porque tengo un apellido particular, se parece a pizza y se parece a lo otro. La segunda, por el tema del enjuague bucal, que por cierto no era; tercero, tal vez porque dije 'no mienta' y hay muchos stickers que lo usan; cuarto, por los dichos", dijo el candidato de Nuestro Pueblo.

Uno de los principales cuestionamientos que enfrentó fue, tras quedar fuera de la carrera electoral en primera ronda, darle su apoyo a Carlos Alvarado, quien luego se convirtió en el Presidente de la República. Formó parte del gabinete como ministro de la Presidencia.

"Creí que era lo más conveniente para el país en un marco de polarización que hubiera dividido demasiado a la familia costarricense; por tanto, acepté ayudar en ese primero año", justificó el aspirante.

