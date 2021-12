Conozca al candidato: Jose María Villalta, aspirante del Frente Amplio

José María Villalta Flórez-Estrada, de 44 años, es el candidato presidencial del Partido Frente Amplio.



Nació en San José, Costa Rica; pero, tras el divorcio de sus padres, se trasladó a Lima, Perú, porque su familia materna es de ese país. Ahí vivió de los cuatro a los 14 años. Cuando terminó el colegio, estudió Derecho en la Universidad de Costa Rica.

"Al principio no sabía muy bien qué quería estudiar, pero en la familia me decían que era muy bueno discutiendo y echándome pleitos, entonces entré a Derecho. Al comienzo no le encontraba el gusto, después le fui encontrando sentido", relató el aspirante.

En sus tiempos en la UCR se involucró con el movimiento estudiantil, luchas ambientales y el "Combo del ICE": fue así como se involucró en la política. Ha sido diputado en dos ocasiones, ambas con el partido Frente Amplio, y en la elección de 2014 también figuró en la papeleta presidencial de esa agrupación.

Villalta tiene dos hijos de siete y 10 años. "Son la luz de mis ojos. Ellos tienen derecho a que les heredemos un país mejor, a que no destruyamos lo bueno que tiene Costa Rica", dijo a Telenoticias sobre los motivos para buscar la Presidencia.

El frenteamplista asegura que "no tiene rabo que le majen ni está atado a los intereses de ningún grupo económico". En caso de ser electo, la reducción de las desigualdades y la pobreza sería su principal meta.

"Un Estado que esté presente en todos los territorios, que deje de estar centralizado en la GAM y que atienda prioritariamente a las comunidades más empobrecidas, con más problemas sociales, a las zonas rurales y costeras", explicó el diputado sobre su propuesta.

Las semblanzas se publican de acuerdo con la posición en la que se ubica el partido en la papeleta.