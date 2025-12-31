Swing criollo: el ritmo que nos mueve como ticos

Su mañana se llena de sabor y orgullo nacional al ritmo del swing criollo costarricense. Más que un baile, es la forma única en la que el tico interpreta la cumbia, con pasos que nos identifican en cualquier parte del mundo.

En el estudio nos acompaña Carlos Soto, director de la Compañía Artística y Cultural Botafuego, junto a tres parejas bailarinas que no solo ofrecen una presentación especial, sino que también le enseñan a usted en casa los pasos básicos para animarse a bailar.

Porque el swing criollo se siente, se vive y se celebra (repase los consejos en el video adjunto).



