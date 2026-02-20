Memoria en familia: ejercite su mente sin gastar un colón

¿Sabía usted que desde casa puede fortalecer la memoria y, al mismo tiempo, compartir momentos de calidad con su familia sin invertir dinero? En el programa Buen Día, la psicóloga Guiselle Solano y el terapeuta físico Pablo Jiménez nos demuestran que estimular la mente puede ser tan sencillo como entretenido.

Juegos de palabras, dinámicas de movimiento y pequeños retos cotidianos se convierten en herramientas poderosas para activar la memoria, mejorar la concentración y reforzar vínculos familiares. La propuesta es clara: no se necesitan dispositivos costosos ni aplicaciones sofisticadas, sino disposición y creatividad (ver video adjunto).

En esta entrevista, usted descubrirá cómo convertir la sala de su casa en un espacio de entrenamiento mental, ideal para todas las edades. Una conversación práctica y motivadora que le invita a ejercitar su cerebro desde hoy mismo.



Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.