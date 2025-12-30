Hula-hula: ejercicio divertido que fortalece cuerpo y mente

Aliste el cuerpo, la cintura y la actitud, porque el hula-hula llegó para quedarse. Esta disciplina divertida y dinámica es accesible para personas de todas las edades, desde niños hasta adultos mayores, y ofrece beneficios que van mucho más allá del entretenimiento.



El hula-hula mejora la coordinación, fortalece el abdomen, activa la circulación y ayuda a liberar el estrés.

En Buen Día, Ana Isabel Muñoz, experta en el uso del hula-hula, le enseña cómo practicarlo de forma correcta y, además, le da los mejores consejos para bailar con el aro sin que se caiga (ver video adjunto en la portada).



