Evite el dolor articular con estos ejercicios diarios fáciles y rápidos

La movilidad es fundamental para mantener una vida activa y saludable, sin importar la edad (ver video adjunto en la portada).





Con el paso del tiempo, las articulaciones pueden debilitarse, volverse rígidas y perder flexibilidad, afectando la calidad de vida y aumentando el riesgo de lesiones.

Sin embargo, con hábitos adecuados y ejercicios específicos es posible protegerlas y mantenerlas en óptimas condiciones. El coach de movimiento Stefano Saalfeld comparte en la entrevista que aparece en portada una serie de estiramientos simples, seguros y fáciles de realizar en casa, diseñados para fortalecer las articulaciones, mejorar la movilidad y prevenir molestias.

¡Siga estos consejos y manténgase en movimiento!





