Ejercicios con ligas para entrenar sus músculos sin salir de casa
Esta opción permite trabajar varios grupos musculares sin necesidad de equipo costoso o gimnasio.
Mantener la masa muscular es clave en todas las etapas de la vida, ya que contribuye a la movilidad, la fuerza y la prevención de lesiones. El ejercicio de resistencia es fundamental para un envejecimiento saludable.
Una opción accesible y práctica son las ligas elásticas, que permiten trabajar distintos grupos musculares sin necesidad de equipo costoso o gimnasio (ver video adjunto).
Algunos beneficios de entrenar con ligas incluyen:
- Mejorar la fuerza muscular de forma progresiva.
- Aumentar la resistencia física.
- Reducir el riesgo de lesiones.
- Adaptarse a diferentes niveles de condición física.
- Permitir entrenar en casa o en espacios pequeños.
Además, son fáciles de transportar y pueden incorporarse a rutinas cortas pero efectivas.
En esta entrevista de Buen Día le mostramos ejercicios sencillos para empezar a fortalecer su cuerpo desde casa con ligas elásticas.
Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de YouTube.