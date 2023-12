Además de correr, existen otras opciones de ejercicio cardiovascular

1 de diciembre de 2023, 9:09 AM

Este viernes en Buen Día repasaremos tres diferentes opciones con las que es posible acelerar los latidos sin tener que agotarse excesivamente o invertir mucho tiempo (ver video adjunto).



El ejercicio cardiovascular beneficia de muchas maneras, pero si usted cree que la única forma de realizarlo es corriendo largas distancias durante muchas horas, debe saber que no necesariamente es así. Los gimnasios cuentan con máquinas que algunas veces no se asocian con el famoso “cardio”.



Una es la del remo. Esta máquina, además de fortalecer los músculos de las piernas y los brazos, favorece la capacidad de resistencia, reduciendo los momentos de cansancio.



Otra de las máquinas recomendadas es la de “esquiar”. Esta también acelera los latidos del corazón, pero además trabaja de manera integral los brazos, las piernas e incluso los glúteos.



Y no se puede omitir la caminadora. Esta cuenta con una banda para caminar y es posible aumentar o disminuir la velocidad, según el nivel de condición física de quien la utilice, además cuenta con la opción de elevar la inclinación y aumentar el nivel de dificultad.