El debate sobre el Debate

En el año 2010, Telenoticias invitó tres candidatos al Debate Presidencial. En el 2014 invitamos cuatro, pero, ante el gran crecimiento de Luis Guillermo Solís detectado en la encuesta de enero del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, lo convocamos. Una oportuna decisión, Solís ganó las elecciones.

En el 2018, volvimos a invitar tres. Nuevamente, en la recta final de enero, la encuesta del CIEP registró el notable aumento de dos candidatos: Fabricio Alvarado y Carlos Alvarado. Y los convocamos. Una oportuna decisión, ambos ganaron a todos los demás y pasaron a la segunda ronda.

Este año −como en el 2010 y el 2018− invitamos otra vez los tres que encabezan la encuesta del CIEP y de casi todas las demás: Lineth Saborío, José María Figueres y Fabricio Alvarado. Una vez más, esperaremos la publicación del CIEP del próximo 2 de febrero para una valoración final.

Hemos recibido veladas presiones, chistosas “auto invitaciones”, descabelladas propuestas, formatos irrealizables, respetuosas peticiones y hasta anónimas amenazas… En fin, lo mismo de siempre, nada original.

Pero al margen de todo ese ruido adjetivo, lo sustantivo, lo importante de verdad, es reafirmar que la invitación a los debates es, fundamental e irrenunciablemente, una decisión editorial que los medios de comunicación no estatales deben −y pueden− tomar en forma autónoma y con la orientación de encuestas. Así lo establece, explica y reitera, con absoluta claridad, el Tribunal Supremo de Elecciones desde el 2009.

Desde el 2014 utilizamos −es público y notorio− la encuesta del CIEP de la Universidad de Costa Rica como principal referencia para las invitaciones a los debates. No es una decisión de este año. Desde el 2009 −también público y notorio− tenemos el mismo formato de debate en las convenciones de los partidos y en las elecciones presidenciales de primera y segunda ronda. No es una decisión de este año. Mientras no tengamos mejores opciones −y no dejamos de buscarlas− así lo seguiremos haciendo.