El tipo de cambio más bajo en 20 años asfixia al turismo y las exportaciones

El sector turístico y exportador de Costa Rica externó su preocupación por el comportamiento reciente del tipo de cambio, que alcanzó su punto más bajo en 20 años.

Recién este viernes, la venta del dólar llegó a ¢490,78, según referencia del Banco Central de Costa Rica (BCCR). Ese indicador no estaba en esos niveles desde 2005.

Solo durante los últimos cuatro días, el diferencial cambiario cayó ¢5,61. Tal situación reactivó las alarmas en algunos de los grupos empresariales que, desde hace años, han lanzado advertencias sobre las implicaciones de esta situación.



La Cámara Nacional de Turismo (Canatur), por ejemplo, recordó que el tipo de cambio conlleva diferentes efectos sobre la operación, competitividad y estabilidad financiera del sector, a las puertas de la temporada alta.

"Durante los meses de mayor visitación, las empresas enfrentan incrementos naturales en sus gastos, contratación de personal temporal, mayores consumos de servicios básicos, reforzamiento de operaciones, mantenimiento y adquisición de insumos para garantizar la calidad del servicio. Sin embargo, estos costos se pagan en colones, mientras que una parte significativa de los ingresos del sector ingresa en dólares", explicó la directora ejecutiva de esa organización, Shirley Calvo.

La cámara reclama que la política cambiaria actual ha encarecido al país frente a otros destinos con los que compite en la atracción de turistas, tales como México, República Dominicana, Colombia y Panamá.

Para la vocera, ha prevalecido una percepción errónea de que el turismo lo integran grandes compañías, cuando la realidad es que el 85% del sector turístico del país lo componen micro, pequeñas y medianas empresas. Tal situación ha llevado a minimizar el impacto real del diferencial cambiario, a criterio de Calvo.

"Como cámara organizada hemos trasladado a las autoridades las preocupaciones y necesidades del sector, desde los negocios más pequeños hasta los medianos y grandes, porque todos tienen un rol fundamental en la cadena turística y todos generan empleo directo e indirecto en las comunidades. No obstante, no sentimos que se reconozca el impacto real del tipo de cambio en la competitividad del turismo, uno de los pilares de la economía costarricense y un motor de desarrollo local en muchas comunidades", enfatizó la representante del sector.

La posición de la Cámara de Turismo es respaldada por la Cámara Costarricense de Hoteles (CCH).

Dicha organización señaló que la actualidad del tipo de cambio viene sumarse a otras presiones a las que se ha sometido el sector recientemente, producto de otros factores.

"El valor actual del tipo de cambio, el aumento en los costos operativos, y otros factores que están afectando la percepción y experiencia de los visitantes, tales como la seguridad ciudadana, el estado de las carreteras y las limitaciones en infraestructura pública clave", puntualizó la directora ejecutiva de la Cámara de Hoteles, Flora Ayub. "La temporada alta es un periodo decisivo para sostener la operación de miles de empresas en todo el país, especialmente micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, el diferencial cambiario, sumado al incremento en tarifas de servicios públicos, cargas sociales y costos laborales, ha reducido los márgenes de operación en un momento crítico para la llegada de turistas", agregó.

La vocera de los hoteleros recordó que, días atrás, tanto Estados Unidos como Canadá —desde donde proviene la mayoría de los visitantes que recibe Costa Rica— emitieron alertas y recomendaciones a sus ciudadanos por crímenes ocurridos contra extranjeros y sus propiedades en el territorio nacional.

A ello, Ayub añadió que existe un rezago en infraestructura, que mantiene en mal estado —o pendiente de finalización— rutas clave y que ha obligado a cierres frecuentes en otras que afectan la movilidad de los turistas.

"El sector de hospedaje es fundamental para cientos de comunidades, genera encadenamientos productivos reales y empleo de calidad, por eso necesitamos condiciones mínimas para seguir compitiendo y ofreciendo un producto turístico a la altura del país", recordó la directora de la Cámara de Hoteles.

A todo ese panorama, amplió Calvo, debe sumársele la disminución acumulada en las llegadas internacionales registrada durante gran parte del año, lo que redujo aún más los ingresos en un momento en que se requiere mayor liquidez para sostener las operaciones.

La Cámara de Turismo destacó que, pese a lo anterior, las empresas han hecho esfuerzos para mantener la calidad del servicio y garantizar una experiencia positiva para quienes visiten el país.

Llamados al Central

El presidente de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), Víctor Pérez, hizo hincapié en el impacto que el diferencial cambiario ha tenido en las empresas del sector.

Valga recordar que, por casi 10 años, la media del tipo cambio estuvo cerca de los ¢598. Frente al panorama actual, el vocero estimó que los exportadores han sufrido una devaluación que se acerca al 20%.

"Nosotros vendemos en dólares y luego, al tener que traer el dinero cuando nos pagan nuestros clientes, tenemos que convertirlo a colones, lo que nos hace dificilísimo y muy complicado pagar nuestros gastos, que prácticamente todos, sobre todo el de planillas que es de los más fuertes, están en moneda local", señaló Pérez.

Por ello, el presidente de la Cámara de Exportadores llamó al Banco Central para que, el próximo 18 de diciembre, rebaje la tasa de política monetaria de 350 a 325.

De esta manera, el sector exportador cree que puede lograrse una menor presión sobre el tipo de cambio.

"Adicionalmente, seguimos haciendo un llamado para que la política monetaria del Banco Central siga en la línea que ha mantenido los últimos casi seis meses, donde ha comprado reservas internacionales para no generarle más presión al tipo de cambio. Si el Banco Central no hubiese hecho estas compras de reservas internacionales, nos podría haber bajado el tipo cambio de ¢25 y ¢30 adicionales", apuntó el vocero.

Pérez insistió en que el sector apoyará todas las medidas que eviten que se pierda más competitividad como país.

Sobre el particular, Teletica.com solicitó una entrevista con la Autoridad Monetaria, la cual se mantiene en trámite al cierre de esta publicación.