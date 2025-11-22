Ariel Robles propone pensión universal para mujeres cuidadoras y jóvenes con discapacidad

Una pensión universal para adultos mayores pobres, mujeres cuidadoras y niños y jóvenes con discapacidad son parte de las propuestas que el candidato presidencial del Frente Amplio, Ariel Robles, presentó este viernes en su plan de gobierno.



Las iniciativas aparecen en el apartado de políticas sociales para el combate de la pobreza y la desigualdad, uno de los ocho ejes que incluye la ruta presentada hoy por Robles.



La idea del también diputado es que, además de instaurar una pensión universal para personas mayores de 65 años en condición de pobreza y vulnerabilidad, también se cree otra para mujeres de entre 60 y 64 años que se dedican a las labores de cuido.



Esa contribución sería una antesala a la pensión a los 65 años.



También se ofrecerían recursos a niños y jóvenes de hasta 35 años con una discapacidad permanente, lo mismo que a personas con discapacidad de hasta 64 años que vivan en comunidades indígenas.

La pensión universal es una iniciativa que se discute desde hace años en el país y que busca otorgar un monto fijo a toda persona mayor de 65 años, sin importar si cotizó o no para esta.



Esta sustituiría a la pensión del régimen no contributivo, que es precisamente la que hoy se otorga a las personas más pobres. El plan no precisa cómo se financiarían estas transferencias que hoy no existen.

El plantemiento de Robles también incluye otras propuestas en materia de Seguridad como eliminar la posibilidad de que la Asamblea Legislativa nombre magistrados en el Poder Judicial, el traslado de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) al Ministerio de Seguridad como órgano de máxima desconcentración o el traslado del 50% de los impuestos a personas jurídicas y casinos para el combate a la criminalidad.

También destaca la idea de regular el cannabis para adultos y la creación del “Instituto de Regulación y Control del Cannabis”, que según la propuesta se encaragía de la “importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, almacenamiento a cualquier título, comercialización y distribución de cannabis y sus derivados”.

“Este instituto estará adscrito al Ministerio de Salud como órgano de desconcentración máxima y contará con personalidad jurídica instrumental”, añade el plan.

Para canocer las propuestas de Ariel Robles puede acceder al plan aquí.