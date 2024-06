Zelenski en Francia: “Europa ya no es un continente de paz”

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski , dio un discurso este viernes 7 de junio ante la Asamblea Nacional de Francia un día después de la conmemoración del 80 aniversario del Desembarco de Normandía.

Tras participar ayer en los actos conmemorativos, Zelenski se encuentra hoy en París para mantener encuentros con responsables franceses. En su intervención ante el pleno de la Asamblea Nacional, ha insistido en que, frente a un Vladímir Putin que "ha rechazado la solución diplomática", "el mundo tiene que unirse para ganar".

Cumbre en Suiza

Además, ha aprovechado para promover la cumbre que prepara Suiza la semana próxima para reunir apoyos internacionales para Kiev. Aunque se ha felicitado de que más de 100 países y organizaciones internacionales apoyan esa cumbre, ha reconocido que "desgraciadamente no todos". Por otro lado, el presidente ucraniano expresó su deseo de que esa cumbre pueda acelerar un final justo del conflicto.

"La cumbre de la paz podría convertirse en un formato que nos lleve hasta un final justo a esta guerra", dijo Zelenski al Parlamento francés, más de dos años después de que Rusia invadiera Ucrania.

"Les agradezco todo lo que ya están haciendo y es mucho. Pero, para una paz justa, hay que hacer más", dijo Zelenski, quien advirtió de que, 80 años después del Día D, Europa "desgraciadamente, ya no es un continente de paz". "Es en Ucrania donde está la clave de la seguridad de Europa», dijo Zelenski. "Porque si Rusia no controla Ucrania, tendrá que ser un Estado nacional normal y no un imperio colonial que busca constantemente nuevos territorios en Europa, así como en Asia y África", alertó Zelenski sobre las aspiraciones expansionistas rusas.