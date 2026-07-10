Víctimas del incendio en España son de distintas nacionalidades

Las víctimas del incendio que dejó al menos 12 muertos en la provincia de Almería, en el sur de España, donde viven muchos británicos, son de varias nacionalidades, confirmó este viernes (10.07.2026) el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Las autoridades también reportaron que 23 personas siguen sin ser localizadas, y hay ocho heridos, cuatro de ellos de gravedad.

"No nos podemos anticipar. Hay personas extranjeras, pero hasta que no se produzca la identificación de las mismas" no se podrán ofrecer más detalles, declaró el ministro a la prensa en el lugar del siniestro, sin dar más detalles, a la espera de que se realicen las autopsias para identificar los cuerpos. Los equipos de extinción tratan de controlar el fuego en un contexto marcado por el viento y las dificultades del terreno.

La Guardia Civil, uno de los cuerpos de seguridad de España, prosigue sus batidas en la zona, aunque sin rastro de nuevas víctimas desde que se confirmó la duodécima muerte. Respecto a los heridos, se mantiene la cifra de ocho personas: cuatro de mayor gravedad, que presentan quemaduras severas y han sido trasladados al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, y otros cuatro que reciben asistencia médica en Almería.

Zona aislada y escarpada

El fuego se desató el jueves en la zona de Los Gallardos, un área de orografía escarpada, llena de barrancos y casas diseminadas, atrapando a quienes trataban de huir, según las primeras investigaciones. En esta zona, a pocos kilómetros del cálido Mediterráneo andaluz y entre la sinuosa orografía de Almería, residen numerosos extranjeros, que llegan atraídos por el sol y la tranquilidad.

"Son extranjeros que residen allí. La mayoría de avanzada edad, que han encontrado un remanso de paz en esta zona", explicó a la radio Cadena Cope Víctor Fernández, párroco de Bédar y Los Gallardos, añadiendo que muchos vivían "muy aislados". Hasta el momento, 1.150 personas han sido evacuadas y 4.000 hectáreas se han quemado.

La rápida expansión del fuego convirtió esta zona en "una especie de ratonera", según describió el presidente regional andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla. "Estamos ante una tragedia mayúscula", resaltó Moreno sobre "uno de los incendios más rápidos y complejos" que enfrentaron en los últimos tiempos.

Según el responsable andaluz de Emergencias, Antonio Sanz, cuatro de las víctimas se encontraban en un coche que tenía el volante al lado derecho, por lo que podrían ser de nacionalidad británica. Los otros fallecidos podrían haber intentado huir caminando por los escarpados caminos de la zona, cuando se vieron acorralados por las llamas.



