Venezuela: prevén amnistía y excarcelaciones para el martes

El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, adelantó el viernes (06.02.2026) que la amnistía general será aprobada el martes próximo, y prometió a familiares de presos políticos su inmediata excarcelación.

La ley de amnistía fue impulsada por la presidenta Delcy Rodríguez, que gobierna de forma interina bajo presión de Estados Unidos después de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero.

Los diputados votaron el jueves a favor de esta histórica ley, que abarca las casi tres décadas del chavismo, en el primero de los dos debates reglamentarios.

Un borrador del texto precisó que beneficiará a los acusados por "traición a la patria", "terrorismo" e "instigación al odio", delitos que fueron imputados por años a presos políticos.

"Vamos a reparar todos los errores que se hayan cometido", dijo Jorge Rodríguez en un encuentro con familiares de detenidos por razones políticas a las afueras de unos calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7.

"Ya aprobamos la ley ayer (jueves), luego el martes hay que darle la segunda discusión y se aprueba de forma definitiva", añadió. "Al estar esa ley aprobada, ese mismo día salen todos".

En tanto, la Comisión de Política Interior del Parlamento se reunió este viernes con decanos de las facultades de derecho de 16 universidades del país, para evaluar el proyecto de Ley de Amnistía.

En una nota de prensa, la Asamblea Nacional indicó que los juristas fueron recibidos por el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del depuesto mandatario venezolano.

En el encuentro, Maduro Guerra invitó a los decanos a presentar sus propuestas sobre esta ley, pero también sobre las reformas del marco legal civil y penal.

gs (afp, efe)