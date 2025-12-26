Venezuela excarcela a 99 prisioneros políticos

El gobierno de Venezuela informó que excarceló el jueves (25.12.2025) a 99 personas detenidas tras las protestas que siguieron la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro en julio de 2024 para un tercer mandato, marcada por denuncias de fraude desde la oposición.

"El gobierno nacional y el sistema de justicia han tomado la decisión de evaluar caso por caso y otorgar, conforme a la ley, medidas cautelares, lo que ha permitido la excarcelación de 99 ciudadanos, como expresión concreta del compromiso del Estado con la paz, el diálogo y la justicia", indicó en un comunicado el Ministerio de Servicio Penitenciario.

El anuncio del gobierno se produce en medio de fuertes tensiones con Estados Unidos y un aumento del despliegue militar naval ordenado por el presidente Donald Trump cerca de las costas venezolanas.

La proclamación de Maduro desató protestas que dejaron unos 2.400 detenidos, que el propio mandatario calificó de "terroristas". Más de 2.000 ya habrían sido excarcelados, según cifras oficiales.

Una de los excarcelados este día de Navidad es Marggie Orozco, médica de 65 años condenada a la pena máxima por "traición a la patria, incitación al odio y conspiración" tras criticar en una nota de voz al gobernante de izquierda, según informó a la AFP la oenegé Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), que lleva casos de "presos políticos".

Orozco fue arrestada en agosto de 2024 y condenada en noviembre de este año, según esta ONG.

Aunque celebró las excarcelaciones, la JEP demandó la liberación de todos los presos políticos en Venezuela, que cifra en unas 1.000 personas.

Instrumento de persecución

Indicó que esta "liberación parcial" no corrige la que tipificó como "ilegalidad de fondo", al subrayar que hay alrededor de 1.000 personas detenidas de "manera injustificada".

"El carácter selectivo y discrecional de estas excarcelaciones confirma que la privación de libertad ha sido utilizada como un instrumento de persecución política", afirmó la organización.

"No tienen libertad total"

Por su parte, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) celebró "la excarcelación de más de 60 venezolanos, quienes jamás debieron estar detenidos arbitrariamente".

"Aunque no son totalmente libres, seguiremos trabajando por la libertad plena de ellos y de todos los presos políticos", dijo Andreína Baduel, del Clippve, en referencia a que estas personas están en libertad condicional, generalmente bajo sigilo y con obligación de presentarse regularmente a los tribunales.

Según familiares, los detenidos estaban en la cárcel de máxima seguridad Tocorón, a unos 134 km de Caracas y por años base de la temida banda Tren de Aragua. Fue ocupada en 2023 y habilitada un año después para albergar a detenidos poselectorales.

También se reportaron liberaciones en otras prisiones.