"Usted es deshonesta o estúpida": Trump abandona una entrevista furioso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso fin abruptamente a una entrevista con la cadena NBC tras un tenso intercambio con la periodista Kristen Welker, quien le pidió reiteradamente pruebas de sus afirmaciones sobre un supuesto fraude electoral.

"Son un canal tendencioso y poco honesto. Lo siento. Paremos, porque ya he tenido suficiente. Muchas gracias, cariño", le dijo Trump a la presentadora de Meet the Press durante la entrevista, emitida este domingo, antes de dar por terminado el encuentro.

La entrevista fue grabada el viernes en una granja del estado de Wisconsin, donde Trump se había reunido con agricultores. Como escenario sirvieron un tractor y pacas de heno. Trump se mantuvo inicialmente imperturbable pese a la lluvia que repiqueteaba sobre el techo y dificultaba la grabación del audio.

Cuando Welker preguntó a su equipo si debían detener la grabación, Trump respondió: "No, la gente lo entenderá, estamos en una granja". La conversación fue interrumpida en varias ocasiones debido a que las fuertes lluvias afectaban el audio y provocaban otros problemas técnicos.

El presidente respondió también con relativa paciencia a las preguntas sobre la guerra con Irán, las armas nucleares y su promesa de campaña de no involucrar a Estados Unidos en guerras extranjeras.

"En primer lugar, yo no garanticé que no habría guerra. ¿Para qué si no habría construido el ejército más poderoso del mundo?", dijo, y calificó a la entrevistadora de "gran liberal, gran progresista", algo que en los círculos conservadores estadounidenses se considera un insulto. Welker respondió: "No, soy simplemente una periodista".

Trump se fue irritando más cuando la conversación llegó al fondo de compensación que él propuso para beneficiar a personas que, en su opinión, fueron perseguidas injustamente durante el mandato de su predecesor demócrata Joe Biden.

Welker le preguntó específicamente si personas condenadas por agredir a policías durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 deberían recibir dinero de los contribuyentes a través de ese fondo. Trump evitó responder de forma directa y aseguró que muchas de esas personas habían sido destruidas por "policías corruptos" y que merecían una compensación.

"Me encanta esa idea, porque gente como usted, la prensa sucia de noticias falsas, la prensa deshonesta, gente como el estúpido Biden (...), han destruido a personas", afirmó Trump.

La entrevista escaló finalmente cuando Trump repitió su afirmación sin pruebas de que las elecciones presidenciales de 2020, que perdió frente a Biden, habían sido manipuladas. También aseguró, sin presentar pruebas, que actualmente existe fraude en el recuento de votos de las elecciones primarias de California.

Al pedirle Welker que presentara evidencias, Trump respondió: "O es usted deshonesta o es estúpida". Ante la insistencia de la periodista, también la acusó de ser corrupta, al igual que su programa y los medios de comunicación.

Tras dar por terminada la conversación, Trump se quitó el micrófono y abandonó el set. Welker explicó posteriormente que volvió a hablar con el mandatario después de la grabación y que este aceptó conceder una nueva entrevista en el futuro.