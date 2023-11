Uruguay: la tormenta política que “recién empieza”

Todo estalló el primer día de noviembre, cuando el semanario Búsqueda divulgó una investigación -que luego se confirmó en una declaración judicial- sobre cómo "el gobierno intentó ocultar a la Justicia los mensajes que intercambiaron (la ex vicecanciller, Carolina) Ache y (el ex viceministro de Interior, Guillermo) Maciel sobre el narcotraficante Sebastián Marset”.

Agregó que pasó "dos minutos”, pero que no participó en el encuentro. Además, aunque dijo haber aceptado las renuncias de todos los implicados (Lafluf, Maciel, Bustillo y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber) defendió sus decisiones. "No tienen ninguna responsabilidad legal en el otorgamiento del famoso pasaporte”, dijo. "Fuera narco o cualquier otra cosa, había que darlo. De acuerdo a la ley actual y a los decretos actuales, había que darlo”, agregó. Respecto a su proceder cerró: "Tengo la conciencia tranquila”.

Las reacciones

Uno de los socios más importantes de la coalición de gobierno, el senador y líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, dijo al programa de radio En Perspectiva que "quedan varias páginas de este libro” y que "claramente hubo un proceder raro que hay que determinar a qué se debe”. "No quiero usar el término ‘mintieron', pero al menos no dijeron todo: no dieron el tenor de esos chats; no dijeron que se estaba en conocimiento de que se trataba de un peligroso narcotraficante; no se dio la versión completa que ahora está saliendo a la luz a partir de estas nuevas declaraciones de la exvicecanciller”, agregó. "Acá hay un tema central que es llegar a la raíz de por qué ocurrieron determinados hechos, por qué ese pasaporte fue expedido con tanta celeridad”.